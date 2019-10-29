В Судогде сотрудники полиции посетили семьи, состоящие на учетах, а в Вязниках приняли участие в родительских собраниях.

В рамках комплексной межведомственной операции «Семья» сотрудники полиции региона проводят профилактические мероприятия.Накануне с целью предупреждения семейного неблагополучия и пресечения правонарушений и преступлений в отношении детей и подростков сотрудники группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Судогодскому району посетили семьи, состоящие на различных видах профилактического учета. Мероприятия прошли совместно с сотрудниками МЧС и представителями администрации.В ходе рейда участники напомнили родителям о надлежащем исполнении обязанностей по отношению к несовершеннолетним, вреде потребления алкоголя и пагубном влиянии наркотиков, а также вручили памятки с информацией о том, как правильно вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.В рамках данного мероприятия сотрудники также побывали в Андреевской средней общеобразовательной школе Судогодского района. Старшеклассникам еще раз напомнили об ответственности несовершеннолетних за нарушение ПДД, довели до ребят статистику гибели и травматизма детей на территории Судогодского района в 2019 году, а также проинформировали о действии службы «телефона доверия».Призвала взрослых быть внимательнее к детям инспектор ОДН ОМВД России по Вязниковскому району, которая посетила родительское собрание в школе-интернате города Вязники. В ходе беседы особый акцент был сделан на необходимости грамотного контроля за детьми и участию в их жизни.