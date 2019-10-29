Инспекторы ГИББД совместно с дружинниками и волонтерами провели профилактические мероприятия для детей и их родителей.

В рамках проведения широкомасштабной пропагандисткой кампании «Я хочу жить!» инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Собинскому встретились с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. Используя макеты дорожных знаков и яркие плакаты, стражи порядка рассказали детям об основных правилах перехода через регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, напомнили о пользе применения световозвращающих элементов в одежде. Для закрепления полученных знаний ребятам продемонстрировали тематические мультфильмы.Для учащихся собинских школ госавтоинспекторы организовали марафон «Знай правила!». В ходе мероприятия полицейские провели профилактическую игру-викторину на знание основных правил дорожного движения, продемонстрировали тематические ролики на тему безопасности на дороге. Школьники нарисовали плакаты и листовки, призывающие неукоснительно соблюдать нормы безопасной перевозки несовершеннолетних, которые в завершении встречи раздали водителям.Совместно с «Советом отцов» и родительской общественностью общеобразовательной школы № 2 города Собинки инспекторы ОГИБДД провели родительское собрание на тему: «Наша цель – наши дети». С помощью презентации и тематических роликов были наглядно рассмотрены примеры дорожно-транспортных происшествий, разобраны причины детского дорожно-транспортного травматизма.К пропагандистской кампании «Я хочу жить!» присоединились представители народной дружины ГИБДД Киржачского района и активисты волонтерского движения Киржачского машиностроительного колледжа «Рожденные помогать». В дневное время, вместе с сотрудниками ГИБДД добровольцы и студенты вышли на одну из оживленных улиц города Киржача вблизи средней общеобразовательной школы № 6. Участники акции обращались к родителям, приезжающим за своими детьми, с просьбой использовать для перевозки юных пассажиров специальные детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка. В свою очередь, госавтоинспекторы разъясняли водителям правила применения детского удерживающего кресла и ремня безопасности для несовершеннолетних пассажиров. Всем водителям и родителям школьников участники акции вручали тематические памятки.