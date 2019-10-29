Цель мероприятия – правовое воспитание молодежи, разъяснение студентам правил безопасности в быту, на дороге, при общении в сети Интернет.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с членами районного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" встретились с учащимися Гусевского стекольного колледжа.В ходе встречи инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних акцентировали внимание студентов на недопустимость употребления молодыми людьми наркотиков, алкогольной и табачной продукции и объяснили, чем опасны эти вредные привычки. Сотрудники полиции разъяснили ребятам их права и обязанности, а также напомнили об административной и уголовной ответственности, разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений. Также присутствующим напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, о правилах поведения на улице, общественных местах и о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать для своей безопасности. Учащиеся вспомнили правила сохранности личного имущества, а также меры безопасности в сети Интернет.Госавтоинспекторы проинформировали присутствующих о состоянии аварийности, основных причинах дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних. Полицейские акцентировали внимание ребят на основных правилах для всех участников дорожного движения. Инспекторы обратили внимание, что управлять мопедом и скутером можно только с 16 лет, имея при себе водительское удостоверение категории «М», а браться за управление мотоциклом можно с 18 лет, при наличии водительского удостоверения категории «А». Учащимся колледжа также напомнили о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов и соблюдения правил перехода проезжей части.Представители районного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества рассказали, как правильно использовать первичные средства пожаротушения, и напомнили о правилах безопасного использования газового оборудования.В завершение мероприятия участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательные лекции, а полицейские пожелали студентам отличных оценок и безопасного учебного года.