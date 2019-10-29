Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время, подавать заявления в электронном виде и отслеживать их статус в Личном кабинете, а также оплачивать госпошлины на некоторые услуги с 30-процентной скидкой.Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.Чтобы получить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru зарегистрировать личный кабинет.Для регистрации личного кабинета на сайте www.gosuslugi.ru понадобится только Ваш СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными сервисами:получить загранпаспорт;оплатить штрафы ГИБДД;зарегистрировать автомобиль;снять транспортное средство с регистрации;получить информацию по исполнительным производствам;получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;подать налоговую декларацию;поставить ребёнка на очередь в детский сад;получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.Для удобства все услуги разбиты по категориям.Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных пошлин и сборов. Главные преимущества получения государственных услуг в сфере миграции через Единый портал государственных услуг это:Возможность получить скидку в 30% при оплате государственной пошлины за государственные услуги.Подать заявление можно не выходя из дома, в удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней.Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на Информационных стендах в МО МВД России по г. Москве по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО тинао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ТиНАО( 999)010-51-79