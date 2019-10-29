Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет...
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время, подавать заявления в электронном виде и отслеживать их статус в Личном кабинете, а также оплачивать госпошлины на некоторые услуги с 30-процентной скидкой.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет.
Чтобы получить услугу, Вам не придется выходить из дома. Достаточно только отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через портал государственных услуг. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной или муниципальной услуги в электронном виде, гражданин должен на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru зарегистрировать личный кабинет.
Для регистрации личного кабинета на сайте www.gosuslugi.ru понадобится только Ваш СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.
С помощью портала Вы сможете воспользоваться многими популярными сервисами:
получить загранпаспорт;
оплатить штрафы ГИБДД;
зарегистрировать автомобиль;
снять транспортное средство с регистрации;
получить информацию по исполнительным производствам;
получить справку о ходе/отсутствии исполнительного производства;
пройти регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;
поменять паспорт Российской Федерации в 20 или 45 лет;
подать налоговую декларацию;
поставить ребёнка на очередь в детский сад;
получить адресно-справочную информацию и многие другие услуги.
Для удобства все услуги разбиты по категориям.
Через портал госуслуг можно оплачивать различные виды государственных пошлин и сборов. Главные преимущества получения государственных услуг в сфере миграции через Единый портал государственных услуг это:
Возможность получить скидку в 30% при оплате государственной пошлины за государственные услуги.
Подать заявление можно не выходя из дома, в удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней.
Информацию о портале и перечне государственных услуг вы можете найти на Информационных стендах в МО МВД России по г. Москве по месту жительства, на официальном сайте УВД по ТиНАО тинао.мск.мвд.рф, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
( 999)010-51-79