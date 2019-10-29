Пятеро неизвестных нанесли женщине побои и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили ее сумку с личными вещами, документами, телефоном и денежными средствами...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали двоих подозреваемых в совершении разбойного нападения.В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о разбойном нападении обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, пятеро неизвестных нанесли ей побои и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили ее сумку с личными вещами, документами, телефоном и денежными средствами. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 35-летний приезжие.Как установили сотрудники полиции, потерпевшая по просьбе своего брата встретилась с тремя неизвестными для получения от них документов и села в их автомобиль. Спустя некоторое время в машину подсели еще двое мужчин. Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на нож, завладели ее банковской картой, с которой в нескольких банкоматах сняли денежные средства. Также, получив доступ к банковскому приложению на телефоне заявительницы, они похитили со счета денежные средства.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22