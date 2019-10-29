У одной из станций метрополитена курьер, управляя велосипедом, совершил наезд на 80-летнюю женщину...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали 23-летнего приезжего, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.В ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило заявление от 80-летней жительницы столицы. По словам заявительницы у одной из станций метрополитена неизвестный, управляя велосипедом, совершил на нее наезд. Пострадавшая была госпитализирована в одно из столичных медицинских учреждений.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий, работающий курьером.Было установлено, что подозреваемый своими действиями причинил тяжкий вред здоровья потерпевшей по неосторожности.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22