Среди деревьев на аллея в одном из городских парков теперь будут расти липы.

Сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району присоединились к всероссийскому эколого-патриотическому проекту «Лес Победы». В память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир полицейские высадили более 20 саженцев липы на одной из аллей в городском парке.Появившиеся среди больших деревьев саженцы станут напоминанием будущим поколениям о том, какой ценой досталась Победа и о необходимости свято чтить память о предках, отстоявших возможность сегодняшней мирной жизни.