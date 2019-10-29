Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале https://www.gosuslugi.ru/...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что получить справку о наличии (отсутствии) судимости стало проще, ведь теперь стало возможным заказать её онлайн через портал gosuslugi.ru. Такая справка понадобится, если вы хотите, например, получить иностранное гражданство или сотрудничать с финансово-кредитными структурами, а также при трудоустройстве в некоторые организации.Получение данного документа совершенно бесплатно для обратившегося гражданина. Срок оказания услуги 30 календарных дней.Подача заявления на получение справки об отсутствии (наличии) судимости в электронном виде – наиболее быстрый и удобный способ получения данного документа.Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале https://www.gosuslugi.ru/. Процедура регистрации несложная и не займет много времени.Авторизовавшись на портале, выбираем раздел "Органы власти" в меню предоставляемых услуг.Заходим в "Министерство Внутренних дел" и в предложенном перечне услуг нажимаем на ссылку "Справка об отсутствии судимости", далее нажимаем на кнопку "Получить услугу".Переходим к заполнению заявления на получение справки.Заполняем данные о заявителе из вариантов, предложенных в меню, в качестве кого Вы хотите получить справку: лично на себя, являетесь опекуном, попечителем, законным представителем или доверенным лицом, а также способ получения.Сведения о заявителе, контактные и паспортные данные загружаются автоматически из настроек личного кабинета.Далее указываем адрес регистрации и места фактического проживания, если оно не совпадает с адресом прописки.Здесь же требуется прикрепить к заявлению сканированную версию всех заполненных страниц паспорта и указать сведения о получателе.Если ФИО и регион проживания заявителя ранее изменялись, необходимо указать эту информацию. Отмечаем способ уведомления о ходе проверки и отправляем заявление в ведомство.Заявления немедленно поступают в Информационный Центр УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, обрабатываются и в течение 10 дней с момента подачи заявления.По результатам рассмотрения заявления в ваш Личный кабинет на Госуслугах будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.Если в заявке была указана необходимость получения справки в бумажном виде, заберите её в главном информационно-аналитическом центре МВД России или в органе МВД России по месту регистрации или пребывания.Если заявление не прошло проверку, Вам будет направлен отказ с указанием причин.Информацию о портале Вы можете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮЗАО юзао.мск.мвд.рф, а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8(499) 129-75-56