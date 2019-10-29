Ни проехать, ни пройти. В борьбе за свою дорогу жители Тартышево дошли уже до Президента. Что изменилось после Прямой линии с главой государства?

Так добираются домой жители деревни Тартышево, Юрьев-Польского района. Съезд - 45 градусов. Хорошо, когда сухо, но даже небольшой дождь превращает склон в непреодолимое препятствие.Ольга Гордеева, жительница деревни: «Лето выдалось довольна-таки дождливое. В июле сюда было не пролезть. Мы оставляли машины наверху. В сентрябре все закончили сезон. Потому что всё - вот, вот, видите».Нормальной дороги здесь нет уже лет 15. К деревне просто так не подъехать - вокруг топь и вода. Раньше спасала дамба, но после строительства трассы Р-74 "Владимир - Переславль-Залесский" её снесли. Дорогу к деревне так и не сделали. Альтернативный съезд разбила техника. Деревня приходит в запустение, а в дома стали наведываться мародеры, рассказывают жители. Не могут проехать ни полиция, ни скорая помощь, ни пожарные машины.Татьяна Гордеева, жительница деревни: «В прошлом году, в августе месяце у нас в деревне случился пожар, и, несмотря на то, что у нас, значит, рядом пруд, подъезда машинам не было пожарным, и они ездили где-то за 5 км за водой. Поэтому дом практически сгорел".Жители пытаются найти выход из ситуации, но безуспешно. Жалобы в местную администрацию тоже не помогают. Летом этого года решились на крайнюю меру - . Тогда с жителями встретились и журналисты, и местные чиновники. Последние пообещали подумать, как включить этот участок в перечень ремонтных дорог. Как пояснили сегодня в администрации района, приведут ее порядок летом 2020-го.Жителям придется пережить и осеннюю слякоть, и весеннюю распутицу. Подождем, говорят люди, а если работы не начнутся - знаем куда обращаться. Прямая линия с Президентом проводится ежегодно.Нина Глизница, Александр Парфёнов, "Вести-Владимир".