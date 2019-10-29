Власти Соединенных Штатов Америки проявляют жестокое и негуманное обращение к российскому летчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.

Власти Соединенных Штатов Америки проявляют жестокое и негуманное обращение к российскому летчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме. Об этом заявили в посольстве РФ в США.Дипломатическая миссия прокомментировала получение очередного отказал от властей Соединенных Штатов о переводе Ярошенко в Россию по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, сообщает газета "Известия".Как отмечают в посольстве, ответ американцев больше похож на отписку. И это не может вызывать ничего, кроме возмущения.По мнению представителей посольства России, власти США не приняли в расчет ухудшающееся состояние здоровья заключенного, а также проигнорировали уже отбытый Ярошенко срок заключения.Константина Ярошенко арестовали по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина в Либерии в мае 2010 года. Позднее он был депортирован в США, где 7 сентября 2011 года приговорен к 20 годам лишения свободы. Ярошенко называет дело против него сфабрикованным и отрицает вину. В настоящее время он отбывает срок в тюрьме Danbury (штат Коннектикут, США).В мае текущего года Константин Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровья (в том числе сообщал о проблемах с ногой и желудком). В августе супруга Константина рассказала, что в тюрьме США ее мужу не оказывают необходимой медицинской помощи.Власти России и родные летчика не единожды просили вернуть его на родину. 28 октября в СМИ появилась информация, что власти США в очередной раз отказали России в передаче Константина Ярошенко.