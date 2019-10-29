Певица Настя Каменских любит и умеет привлекать к себе внимание многочисленных поклонников. Так новым фото она их буквально лишила дара речи.

Певица Настя Каменских любит и умеет привлекать к себе внимание многочисленных поклонников. Так новым фото она их буквально лишила дара речи.Знаменитость поделилась примечательным снимком на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем она позирует в соблазнительном бикини, поверх которого повязано легкое парео. Настя выглядит расслабленной, из чего можно предположить, что сейчас она находится на отдыхе, а не на очередных съемках.Правда, стоит отметить, что геолокацию знаменитость не указала, поэтому сложно понять, где она сейчас проводит время. Тем не менее, как РИА ФАН, судя по всему, певица находится в баре при каком-то отеле. Она, по всей видимости, чувствует себя весьма комфортно, т.к. ее подпись к фото, в переводе с испанского, гласит: "Каждое место здесь важно и удивительно".В свою очередь поклонники не остались не при делах. Многие отметили стройную фигуру Каменских, но у большинства от восхищения даже пропал дар речи. Подавляющее большинство комментариев к фото содержит в себе буквально одно слова, а то и набор разнообразных смайликов. Тем не менее, нашлись и те, кто смог выжать из себя более объемные комплименты для любимого кумира.28 Окт 2019 в 9:34 PDT"Очень крутая и красивая 🔥" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Фигура красивая у тебя очень 💋", "Так забавно смотреть х фактор :))) а вы уже здесь . Хорошего отдыха , спасибо ,что делитесь с нами", "Повезло Потапу🔥🔥🔥", "Какая красивая женщина!!!", "Анастасия, Вам не говорили, что нельзя быть на свете красивой такой!!!!", – искупали Каменских в благожелательных отзывах поклонники.