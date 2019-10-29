Российский певец Прохор Шаляпин поделился на своей странице в Инстаграм новым снимком. Реакция публики оказалась не самой приятной.

Российский певец Прохор Шаляпин поделился на своей странице в "Инстаграм" новым снимком. Реакция публики оказалась не самой приятной.На опубликованном фото исполнитель позирует, сидя в кресле на балконе и закинув ногу на ногу, на фоне красивейшего пейзажа. Он облачен в халат небесно-голубого цвета, который распахнут на груди."Доброе утро из любимого, солнечного Кисловодска!🌞", – подписал пост артист.Некоторые фолловеры пришли в восторг от увиденного. "И давно хотела сказать. Ну нельзя же быть таким соблазнительным! Это незаконно!" – заявила обожательница."Всем бы так жить!👍", – высказался подписчик.Однако большинство пользователей Сети поспешили написать в адрес Шаляпина очередную гадость. "Уж что-то вы высохли, совсем мужского в вас не осталось... Вам нужно срочно в спортзал, немного накачаться", "Когда же Прохор так уработался, что все время отдыхает?😄, – язвили злопыхатели.28 Окт 2019 в 12:25 PDTНапомним, недавно певец оказался в компании модели Алены Кравец. Как писали , молодые люди заигрывали друг с другом, не стесняясь камеры.