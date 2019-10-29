В Киеве прошел чемпионат по бодибилдингу – 2019. Один из
спортсменов решил отойти от стандартов и удивить судей.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-pozhiloj-bodibilder-pokoril-publiku-goryachim-tancem-pingvina.html" target="_blank">Пожилой бодибилдер покорил публику горячим танцем пингвина</a> - В Киеве прошел чемпионат по бодибилдингу – 2019. Один из
спортсменов решил отойти от стандартов и удивить судей.
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2019-pozhiloj-bodibilder-pokoril-publiku-goryachim-tancem-pingvina.html]Пожилой бодибилдер покорил публику горячим танцем пингвина[/url] - В Киеве прошел чемпионат по бодибилдингу – 2019. Один из
спортсменов решил отойти от стандартов и удивить судей.