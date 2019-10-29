Преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим и клоачным. Громкое заявление он сделал на своей странице в Фейсбуке. Педагог был возмущен тем, что в ..

Преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов назвал русский язык "убогим и клоачным". Громкое заявление он сделал на своей странице в "Фейсбуке".Педагог был возмущен тем, что в российских газетных киосках отсутствует иностранная пресса. По его словам, во многих столицах мира можно встретить журналы на различных языках."В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", – написалГасан Гусейнов.В заключение преподаватель назвал Россию "одичавшей страной", которую заботят только собственные интересы. Он добавил, что следующим поколениям предстоит много работать, чтобы полностью "расчистить авгиевы конюшни".Большинство пользователей обрушились с критикой на пост Гасана Гусейнова. Они призвали руководство ВШЭ отстранить преподавателя от работы.