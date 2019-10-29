8 октября этого года у многодетной семьи из Суздальского района сгорел дом. Это было единственное жилье. 16 детей и шесть взрослых остались без крова.

8 октября этого года у многодетной семьи из Суздальского района сгорел дом. Это было единственное жилье. 16 детей и шесть взрослых остались без крова.Зима уже не за горами. И в наших силах помочь большой и дружной многодетной семье. Вконтакте организована группа . На странице есть реквизиты для посильного денежного перевода. Помощь принимается любая. Нужны стройматериалы, деньги.Семья благодарит всех неравнодушных. 25 октября на счет поступило более 77000 тысяч рублей. Но этого очень мало, чтобы восстановить дом.Лилия Шевчик, многодетная мама , погорелец: "Огромная благодарность всем, кто нам хоть копеечкой какой помогает! Мы очень благодарны. Потихонечку все разгребаем. Весь мусор вывезли. Все пока за эти деньги, что поступают. Просили у государства, но пока помощи нету. Пока все что было, на видео и словах. А так, все за счет помощи народа!"Мы связались с главой администрации Суздальского района Алексеем Сараевым. Он сообщил, что район выделил семье по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Больше средств у района нет. Сейчас Шевчик предложили собрать пакет документов для вхождения в федеральную программу "Обеспечения жильем многодетных семей". Предложили семье маневровый фонд, где бы многодетная семья могла временно жить, но люди отказались.Счет Лилии Борисовны Шевчик - 639 002 109 008 871 586. Он привязан к ее номеру телефона 8-903-645-05-38