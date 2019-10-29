29 октября президент факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заслуженный журналист РФ Ясен Засурский отмечает 90-летний юбилей.

29 октября президент факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заслуженный журналист РФ Ясен Засурский отмечает 90-летний юбилей.Глава правительства России Дмитрий Медведев, поздравляя юбиляра, отметил вклад Засурского в развитие отечественной школы журналистики."Заслуги Засурского в том, что высокое "человеческое измерение" этой профессии остается неизменным, а заложенные им традиции находят достойное продолжение в нынешнем очень технологичном мире", — подчеркивается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.Также премьер-министр отметил, что все, кому посчастливилось учиться у Засурского, с теплотой и признательностью вспоминают мастерство педагога и искреннюю любовь и уважение к студентам.Сам Ясен Засурский, отвечая в интервью РИА Новости на вопрос, исчезнет ли в будущем журналистика как профессия, выразил уверенность, что этого не произойдет."Я думаю, что журналистика будет развиваться. Она сохранится так же, как чтение и письмо", — объяснил он.При этом Ясен Засурский подчеркнул, что журналист должен уметь вести разговор в достаточно широком диапазоне."Журналистика — это жизнь. О ней нужно говорить честно, открыто и с интересом к жизни, потому что если нет интереса к жизни, ничего хорошего не получится", — добавил президент факультета журналистики МГУ.Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Среднюю школу окончил экстерном и в 14 лет поступил в Московский государственный педагогический институт иностранных языков. После получения диплома был аспирантом филологического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. В 1951 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию, а в 1967 году диссертацию по теме "Американская литература XX века".На факультете журналистики МГУ трудится с 1953 года. Начинал старшим преподавателем, затем был доцентом. В 1955 году создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. С 1956 по 1964 годы являлся заместителем декана. А в ноябре 1964 года был избран деканом и возглавлял факультет 43 года. С ноября 2007 года занимает почетную должность президента факультета журналистики МГУ.Награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы. Лауреат премий правительства России в области печатных СМИ (2005 год) и в области СМИ (2015 год). Заслуженный журналист РФ, а также имеет почетное звание "Легенда российской журналистики". Является автором и соавтором более 300 статей, научных работ, книг, монографий и учебных пособий, сообщает ТАСС.