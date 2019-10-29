Прокуратура Бельгии поддерживает выдачу бывшего главы Каталонии Пучдемона властям Испании. Уже сегодня, 29 октября, в Брюсселе пройдут первые слушания по его делу.

Прокуратура Бельгии поддерживает выдачу бывшего главы Каталонии Пучдемона властям Испании. Уже сегодня, 29 октября, в Брюсселе пройдут первые слушания по его делу.Карлес Пучдемон сбежал в Бельгию после референдума о независимости региона. Мадрид требует экстрадиции политика. На родине его обвиняют в государственной измене и мятеже. Ему грозит 30 лет тюрьмы, напоминает телеканал "Россия 24".