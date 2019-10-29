Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2019/2020 учебного года, впервые пройдут не в парке имени Горького, а на территории олимпийского комплекса Лужники. Выпускной состоится 23-24 июня.

Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2019/2020 учебного года, впервые пройдут не в парке имени Горького, а на территории олимпийского комплекса "Лужники".Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, выпускной состоится 23-24 июня. На традиционный городской праздник выпускников приглашаются выпускники всех московских школ. Оргкомитет по подготовке и проведению выпускных вечеров возглавила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.В этом году в выпускных вечерах приняли участие 55,3 тысячи человек, свыше 22 тысяч из них посетили праздник в парке Горького.