Чем занять детей на каникулах? Владимирская областная библиотека для детей и молодежи проводит осенний фестиваль Каникулы с книгой.

Чем занять детей на каникулах? Владимирская областная проводит осенний фестиваль "Каникулы с книгой".На каждый день запланировано немало интересных событий для детей разных возрастов. Для младшеклассников библиотекари приготовили мастер-классы по оригами, рисованию мыльными пузырями, изготовлению поделок. Для ребят постарше - интеллектуальные игры, конкурсы, литературно-музыкальный классный час.Есть и программа 16+: в рамках проекта "Библиотечник" пройдет концерт Андрея Кельина и друзей. Подробную программу вы можете найти на сайте