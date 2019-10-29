Алла Пугачева уезжает из страны. Говорят, Примадонна отечественной сцены увозит с собой и скандально известную балерину Анастасию Волочкову.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-pugacheva-uvozit-ranenuyu-volochkovu-iz-rossii.html" target="_blank">Пугачева увозит раненую Волочкову из России</a> - Алла Пугачева уезжает из страны. Говорят, Примадонна отечественной сцены увозит с собой и скандально известную балерину Анастасию Волочкову.
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2019-pugacheva-uvozit-ranenuyu-volochkovu-iz-rossii.html]Пугачева увозит раненую Волочкову из России[/url] - Алла Пугачева уезжает из страны. Говорят, Примадонна отечественной сцены увозит с собой и скандально известную балерину Анастасию Волочкову.