Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Лолиты Милявской, убежден, что молодой муж певицы Дмитрий Иванов пытается заработать на его подопечной. Якобы спортсмен готов рассказать подробности своего брака с эксцентричной артисткой за очень большие деньги.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Лолиты Милявской, убежден, что молодой муж певицы Дмитрий Иванов пытается заработать на его подопечной. Якобы спортсмен готов рассказать подробности своего брака с эксцентричной артисткой за очень большие деньги.Сегодня, 29 октября, в мировом суде должно было состояться предварительное слушание по делу о разводе Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. После девяти лет брака молодой муж певицы подал иск, хотя они, как бездетная пара, могли развестись и через ЗАГС. Самое интересное, что сам Иванов на заседание не явился.Адвокат Лолиты Сергей Жорин подозревает, что это сделано нарочно, чтобы придать бракоразводный процесс огласке. "Сейчас ему поступают предложения от различных ток-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. За сумму, которая исчисляется в миллионах, Иванов собирается на всю страну рассказать подробности их семейной жизни с Лолитой. Поэтому ему и нужна вся эта шумиха с разводом – видимо, для него это способ заработка", – высказал свое мнение представитель артистки.23 Июн 2019 в 2:52 PDTМатериал дополняется