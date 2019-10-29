Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа пассажирского самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии. В их числе – бортпроводинца Елена Лапуцкая, которая спасла жизни 43 пассажиров.
Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа пассажирского самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии. В их числе – бортпроводинца Елена Лапуцкая, которая спасла жизни 43 пассажиров.
Елена Лапуцкая награждена медалью Нестерова. После аварийной
посадки самолета в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии она в одиночку
спасла 43 пассажира.
С просьбой представить Лапуцкую к государственной награде к президенту в
августе обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета
"Единой России" Андрей Турчак. "Геройский поступок бортпроводницы
самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего
самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы,
достоин награды", – отметил парламентарий.
Также награды удостоился второй пилот Ан-24 Сергей Сазонов.
А командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов награждены
орденами мужества посмертно.
Медалью Нестерова награждаются военнослужащие и летный
состав гражданской авиации за личное мужество и отвагу, проявленные при защите
Отечестве, участии в маневрах, за отличные показатели в подготовке и выучке,
эксплуатации и обслуживании авиационной техники, а также высокое мастерство
управления самолетом.
Андрей Турчак выступил с предложением наградить
бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.
Соответствующее обращение он направил Президенту.
— ЕР Электрогорск (@ERElektrogorsk)
Напомним, 27 июня в аэропорту бурятского поселка
Нижнеангарск самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жесткую
посадку из-за отказа двигателя. Воздушное судно врезалось в здание очистных
сооружений и загорелось.
Елена Лапуцкая смогла быстро открыть аварийные двери и
помогла людям выбраться из салона. Благодаря ее умелым действиям никто из 43
пассажиров не погиб.