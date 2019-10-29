Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа пассажирского самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии. В их числе – бортпроводинца Елена Лапуцкая, которая спасла жизни 43 пассажиров.

Президент России Владимир Путин представил к государственным наградам членов экипажа пассажирского самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии. В их числе – бортпроводинца Елена Лапуцкая, которая спасла жизни 43 пассажиров.Елена Лапуцкая награждена медалью Нестерова. После аварийнойпосадки самолета в аэропорту поселка Нижнеангарск в Бурятии она в одиночкуспасла 43 пассажира.С просьбой представить Лапуцкую к государственной награде к президенту вавгусте обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета"Единой России" Андрей Турчак. "Геройский поступок бортпроводницысамолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящегосамолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы,достоин награды", – отметил парламентарий.Также награды удостоился второй пилот Ан-24 Сергей Сазонов.А командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов награжденыорденами мужества посмертно.Медалью Нестерова награждаются военнослужащие и летныйсостав гражданской авиации за личное мужество и отвагу, проявленные при защитеОтечестве, участии в маневрах, за отличные показатели в подготовке и выучке,эксплуатации и обслуживании авиационной техники, а также высокое мастерствоуправления самолетом.Андрей Турчак выступил с предложением наградитьбортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.Соответствующее обращение он направил Президенту.— ЕР Электрогорск (@ERElektrogorsk)Напомним, 27 июня в аэропорту бурятского поселкаНижнеангарск самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил жесткуюпосадку из-за отказа двигателя. Воздушное судно врезалось в здание очистныхсооружений и загорелось.Елена Лапуцкая смогла быстро открыть аварийные двери ипомогла людям выбраться из салона. Благодаря ее умелым действиям никто из 43пассажиров не погиб.