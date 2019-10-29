Власти Северной Кореи призывают США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна ради прогресса в переговорах по ядерному разоружению.

Власти Северной Кореи призывают США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна ради прогресса в переговорах по ядерному разоружению.В КНДР напомнили: с момента совместного с американской стороной заявления по ситуации на Корейском полуострове прошло уже больше года. За это время отношения между двумя странами не улучшились. Более того — Пхеньян указывает на регулярные политические и военные провокации со стороны Вашингтона, напоминает телеканал "Россия 24".При этом в США продолжают утверждать, что диалог якобы проходит весьма продуктивно.