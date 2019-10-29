Ничто человеческое не чуждо звездам Голливуда. Правда, в этот раз Бен Аффлек все-таки хорошенько перебрал.

Ничто человеческое не чуждо звездам Голливуда. Правда, в этот раз Бен Аффлек все-таки хорошенько перебрал.Актера заметили на одной из вечеринок, посвященных Хэллоуину. Этот праздник массово отмечают за рубежом. Знаменитость прибыл на мероприятие в маске черепа.Во время того, как его фотографировали с неизвестной девушкой, артист буквально не стоял на ногах. Он был вусмерть пьяным и, по всей видимости, слабо понимал, что вообще происходит, телеканал "360". Мужчина без поддержки шатался и даже попытался упасть, однако зацепился рукой за машину.