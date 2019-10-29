Киев призвали прекратить доводить ситуацию с транзитом газа из России до критической точки. По мнению экспертов, ничем хорошим это не закончится.

Киев призвали прекратить доводить ситуацию с транзитом газа из России до критической точки. По мнению экспертов, ничем хорошим это не закончится.Депутат Верховной рады заявил, что Киеву стоит поостеречься "газовой войны". По его мнению, если такое все-таки случится, то украинская сторона проиграет. Ранее от российских властей поступали мнения, что "проводить" что-то через Украину нельзя, тем не менее, все изменилось.Сейчас Москва пытается договориться с коллегами из Незалежной о том, чтоб продолжить транспортировку голубого топлива на взаимовыгодных условиях, однако из этого мало что получается. Стоит отметить, что противоборствующей стороной в данный момент выступают как раз украинские власти. Волошин отметил, что Москва пытается сохранить транзит газа в Незалежную, но с отношением Киева к происходящему это сложно."Россия показала, что не собирается никому ничего дарить", – слова депутата URA. Он также дополнил, что если договор по поставке газа из нашей страны не будет продлен, то Европа во всем обвинит Украину. По мнению депутата, это связано с неустойчивым положением власти в стране и "газовая война" в итоге будет проиграна. Таким образом Киев жестко поставили на место.НСН , что текущие контракты по транзиту голубого топлива между Россией и Украиной завершатся в конце 2019 года. Ранее было определено два варианта поставки газа: продление действующих договоренностей или бронь "Газпромом" украинских мощностей по правилам газового рынка Евросоюза, если Киев успеет провести реализацию международных обязательств в стране.