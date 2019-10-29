В Сети продолжают критиковать обнажившуюся перед камерой актрису Кристину Асмус. Несмотря ни на что ее муж Гарик ХАрламов всеми силами отстаивает честь жены. Теперь к нему присоединился и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

В Сети продолжают критиковать обнажившуюся перед камерой актрису Кристину Асмус. Несмотря ни на что ее муж Гарик ХАрламов всеми силами отстаивает честь жены. Теперь к нему присоединился и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт заявил, что прочитал все комментарии под постом Гарика Харламова, где он поддерживает снявшуюся в откровенной сцене в фильме "Текст" жену. В связи с этим у него появился лишь один один вопрос: "Если эти люди не готовы смотреть сцены 18+, то зачем они вообще на такое кино ходят?".По мнению автора, подобная откровенная сцена с Асмус – это прорыв для нашего кинематографа. Ничего подобного в последние годы наши режиссеры не снимали."Морализаторов набралось вагон и маленькая тележка. Свои убогие представления о кино пытаются навязать актерам и режиссерам", – негодует Сергей.Сергей убежден, что актеры имеют право сниматься так, как они захотят. Ведь они выбрали эту профессию, потому что им нравится перевоплощаться в разные образы. Он утверждает, что не стоит прислушиваться к советам хейтеров. Иначе придется вообще перестать снимать современное кино.27 Окт 2019 в 10:23 PDT"Это они, наверное, не видели режиссерскую версию фильма "Нимфоманка" Ларса фон Триера. Думаю, что за эту киноработу наши хейтеры вообще бы предложили запретить, и режиссера, и Шарлотту Гейнсбург в придачу", – съязвил член экспертного совета.