Вооруженные силы России безвозмездно передали Таджикистану военную технику на 320 миллионов рублей. Речь идет о радиолокационных станциях, предназначенных для обнаружения летательных аппаратов, а также о боевых разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2М.

Вооруженные силы России безвозмездно передали Таджикистану военной техники на 320 миллионов рублей. Речь идет о радиолокационных станциях, предназначенных для обнаружения летательных аппаратов, а также о боевых разведывательно-дозорных машинах БРДМ-2М, пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего Центральным военным округом Александра Лапина.Военачальник пояснил, что сейчас современная боевая техника Таджикистану необходима. Особенно учитывая сложную обстановку на границе с Афганистаном.Кроме того, в 2019 году начнутся поставки российских бронемашин "Тайфун" в Узбекистан, сообщает РИА Новости. Ранее среднеазиатское государство купило у РФ бронетранспортеры БТР-82А, армейские автомобили "Тигр" и радиолокационную станцию "Сопка-2".