× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-rudova-obyavila-vojnu-malaxovu-posle-skandala-s-eskortom.html" target="_blank">Рудова объявила войну Малахову после скандала с эскортом</a> - Актриса Наталья Рудова никак не может успокоиться после того, как в передаче Андрея Малахова про эскортниц появилось ее изображение. Оскорбленная артистка наняла адвоката и подписала петицию о закрытии скандальной программы шоумена.