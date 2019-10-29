Российский ученый Николай Анфимов умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Печальную новость сообщила пресс-служба Роскосмоса. Причина смерти академика не ..

Российский ученый Николай Анфимов умер в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Печальную новость сообщила пресс-служба Роскосмоса. Причина смерти академика не раскрывается.Напомним, Николай Анфимов руководил сведением станции "Мир" с орбиты и последующим ее затоплением в 2001 году. Академик написал множество работ, которые внесли внесли огромный вклад в разработку тепловой защиты аппаратов для исследования Луны и Венеры, передает "".