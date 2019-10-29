Сетевая структура Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подвергалась атаке хакеров. Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Сетевая структура Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подвергалась атаке хакеров. Об этом заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.В понедельник компания Microsoft рассказала о хакерских атаках на различные антидопинговые структуру в разных странах мира. В их числе 16 различных национальных антидопинговых организаций. Однако РУСАДА не пострадала от действий хакеров, сообщила РИА Новости Маргарита Пахноцкая."Никаких серьезных кибератак отмечено не было. Но время от времени на наш сервер осуществляются какие-то атаки. Однако у нас все надежно защищено, а системы безопасности обновляются. РУСАДА никак не пострадала", — сказала Пахноцкая.