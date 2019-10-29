Акция направлена на обучение молодых инвалидов и детей-инвалидов художественному творчеству.

Акция направлена на обучение молодых инвалидов и детей-инвалидов художественному творчеству. Различные мастер-классы по обучению вышивке, росписи по ткани, другим видам рукоделия пройдут в Коврове, Муроме, Вязниках, Владимире. Завершится акция 3 декабря. Она приурочена к Международному дню инвалидов.