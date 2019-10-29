Российская премьер-лига признала лучшим тренером октября наставника Зенита Сергея Семака. Лучшим футболистом уходящего месяца также признан представитель чемпиона страны – нападающий Артем Дзюба.

Российская премьер-лига признала лучшим тренером октября наставника "Зенита" Сергея Семака. Лучшим футболистом уходящего месяца также признан представитель чемпиона страны – нападающий Артем Дзюба."Зенит" одержал в октябре три победы и укрепился во главе турнирной таблицы. Поэтому вполне логичен выбор Семака. При голосовании 43-летний тренер "Зенита" опередил Миодрага Божовича ("Крылья Советов"), Владимира Федотова ("Оренбург") и Сергея Матвеева ("Краснодар").31-летний Дзюба в октябре забил четыре мяча и сделал три голевых передачи. Артем опередил таких конкурентов, как полузащитник "Ростова" Роман Еременко, нападающий "Зенита" Сердар Азмун, полузащитник тульского "Арсенала" Эванс Кангва и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев. Лучшим голом месяца признан точный удар зенитовца Юрия Жиркова по воротам самарских "Крыльев Советов".