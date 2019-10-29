Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович прокомментировал итоги консультаций по газу с Россией и Украиной, отметив, что разочарован их исходом.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович прокомментировал итоги консультаций по газу с Россией и Украиной, отметив, что разочарован их исходом.Политик посетовал: он подготовил встречу так, что можно было достичь позитивного прогресса. Также Шефчович обратился к Москве и Киеву с призывом пользоваться "каждым днем и минутой" для двусторонних переговоров по вопросу транзита газа и выразил надежду на то, что в будущем удастся решить эту проблему.В свою очередь Россия признала, что в качестве запасного варианта может продлить действующий контракт на транзит газа. Как подчеркнул министр энергетики РФ Александр Новак, если с 2020 года Киев будет работать по "европейским законам", Российская Федерация также сможет обеспечить поставки по этим правилам.Глава Минэнерго отметил, что две страны договорились о продолжении работы между компаниями, но Украина до сих пор не сформулировала официальную позицию по урегулированию судебного спора "Нафтогаза" и "Газпрома", напоминает РИА Новости.