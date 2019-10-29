Британские медики рассказали, как можно и нужно бороться с инсультом. Они выдвинули ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье.

Британские медики рассказали, как можно и нужно бороться с инсультом. Они выдвинули ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье.Возросший уровень стресса в повседневной жизни и пагубные привычки в попытке его "придушить" заставили инсульт сильно "помолодеть". Теперь он поражает не только пожилых людей, но и тех, кто еще даже не попробовал жизнь на вкус. Британцы отмечают, что главной причиной инсульта является высокое давление, поэтому люди с гипертонией как раз находятся в группе риска.В первую очередь врачи из Туманного Альбиона посоветовали следить за уровнем артериального давления. Необходимо регулярно его измерять и при повышении принимать специальные лекарства, назначенные лечащим врачом-неврологом. Бездумно закидывать в себя горсть разноцветных пилюль не стоит, т.к. это может дать значительный побочный эффект и усугубить состояние пациента."К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Поэтому очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне", – словапредставителя британской Ассоциации по борьбе с инсультом Клэр Шаттлуорф телеканал "360" со ссылкой на .Кроме того, медики призвали употреблять меньше соли – она задерживает влагу в организме, негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и является почти самым популярным в мире усилителем вкуса. Также врачи отметили, что необходимо отказаться от вредных привычек и регулярно заниматься физкультурой. Даже несколько часов быстрой ходьбы в неделю способны значительно снизить риск инсульта.