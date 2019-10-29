Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Северное Бутово выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 46-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире, расположенной на улице Академика Глушко, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8(499)129-75-56