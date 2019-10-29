Предварительно установлены 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок...

"Сотрудниками Московского уголовного розыска пресечена деятельность организованной группы, участники которой более 10 лет присваивали квартиры умерших гражданУстановлено, что предполагаемый организатор разработал схему мошенничества, в соответствии с которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные о якобы ранее оформленных завещаниях, а также поддельные «оригиналы» этих документов.Затем нотариусом и его помощниками открывались наследственные дела, в рамках которых мнимые наследники получали свидетельства о праве наследства по завещанию, предоставляли данные документы в Управление Росрееста, после чего оформляли право собственности.В дальнейшем участники группы несколько раз перепродавали объекты недвижимости своим сообщникам, которые исполняли роли наследников, покупателей и продавцов. Все сделки осуществлялись лишь на бумаге, и передача денежных средств в реальности не происходила.Конечными владельцами большинства этих «выморочных» квартир становились добросовестные приобретатели. Часть объектов недвижимости злоумышленники оставляли себе, оформляя их на детей и других родственников.По имеющейся информации, в противоправную деятельность могли быть вовлечены нотариус и его помощники. В настоящее время следствием устанавливается законность вывоза и хранения нотариальных архивов в загородном частном доме одного из должностных лиц.Предварительно установлены 15 квартир, которые стали объектами криминальных сделок.Следует отметить, что оперативники проводили мероприятия по документированию противоправной деятельности данной организованной группы на протяжении более 1,5 лет.Следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.Спецоперация по задержанию предполагаемого организатора и участников происходила одновременно по нескольким адресам в Московском регионе. Лидер группы отказался открыть дверь, забаррикадировался в квартире и начал уничтожать документы, которые могли быть использованы в качестве доказательства его противоправной деятельности. (Он рвал и выбрасывал в окно договоры соцнайма и купли-продажи квартир, свидетельства о смерти граждан).Полицейскими и сотрудниками Росгвардии были задержаны 8 подозреваемых. В ходе 17 обысков, проведенных в местах проживания фигурантов, а также в нотариальных конторах и архивах, изъяты денежные средства в размере более 2,5 млн рублей, 30 мобильных телефонов, компьютеры, а также документы, реестровые книги и наследственные дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящее время пятерым задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк