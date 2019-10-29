Злоумышленница, работавшая сиделкой, практически постоянно находясь в квартире пенсионерки, подсмотрела пин-код и, используя мобильное приложение, тайно перевела денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали приезжую женщину по подозрению в краже денежных средств у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратилась 73-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств с принадлежащей ей банковской карты. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 28-летнюю приезжую, которая работала сиделкой у пожилой женщины в период реабилитации после лечения в медицинском учреждении.Установлено, что злоумышленница, практически постоянно находясь в квартире пенсионерки, подсмотрела пин-код и, используя мобильное приложение, тайно перевела денежные средства, которые потратила в дальнейшем по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93