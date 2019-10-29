Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, не имея на то лицензии...

Оперативниками УВД по ЗелАО задержан мужчина, подозреваемый в несанкционированной торговле алкоголем.В результате оперативно-розыскных мероприятий во 2-м Западном проезде сотрудники ОЭБиПК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали 49-летнего мужчину, который осуществил повторную незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ за продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, не имея на то лицензии.Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31