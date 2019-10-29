В чемпионате приняли участие 357 сотрудников из 51 сборной команды территориальных органов МВД России и Управлений на транспорте по федеральным округам...

С 20 по 25 октября 2019 года в г. Челябинске состоялся лично-командный чемпионат МВД России по плаванию.В чемпионате приняли участие 357 сотрудников из 51 сборной команды территориальных органов МВД России и Управлений на транспорте по федеральным округам.По результатам проведенных соревнований, в общекомандном зачете места распределились следующим образом:1 место заняла команда ГУ МВД России по Московской области;2 место – ГУ МВД России по Краснодарскому краю;3 место – МВД по Республике Башкортостан.Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве заняла 8 место.3 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве