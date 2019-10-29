В мероприятии приняли участие 30 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, представители администрации и воспитатели Центра...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было организовано мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних на базе Центра содействию семейному воспитанию «Возрождение» расположенного по адресу: г. Москва, Криворожский пр, д. 1, стр. 1В мероприятии приняли участие 30 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, представители администрации и воспитатели Центра.В начале встречи перед присутствующими выступила специалист-эксперт 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики Ирина Кутянова. Она рассказала воспитанникам о причинах возникновения наркотической зависимости, о пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека, о внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица, об ответственности за преступления и административные правонарушения, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков.Далее Ирина Кутянова провела брейн-ринг. Ребята разделились на 4 команды. Каждая команда выбрала капитана и девиз команды.В ходе игры участники команд отвечали на вопросы викторины и блиц-опроса, по итогам подсчета баллов жюри выбрало команду-победителя. После проведения мероприятия участники смогли задать полицейским интересующие вопросы по теме мероприятия.УНК ГУ МВД России по г. Москве