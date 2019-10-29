Мероприятие состоялось в рамках Дня миграционной грамотности, организованного в ведущем вузе региона.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области провели семинар для иностранных студентов Владимирского государственного университета. Мероприятие прошло в рамках Дня миграционной грамотности, организованного для студентов, прибывших на обучение в Россию из разных стран.В ходе семинара сотрудники УВМ регионального УМВД осветили общие вопросы, касающиеся правового положения иностранных граждан в Российской Федерации, правил миграционного учета по месту пребывания (в общежитии и арендованном жилье) и ответственности за нарушение норм миграционного законодательства.Особое внимание в ходе встречи уделили правилам осуществления иностранцами трудовой деятельности на территории России и изменениям в законодательстве, которые вступают в силу с 1 ноября текущего года.В частности, студентов проинформировали, что иностранцы, получившие российское образование, получат возможность воспользоваться определенными привилегиями. Например, при наличии диплома граждане государств, которые входили в состав СССР, смогут обратиться в УВМ с заявлением о получении разрешения на временное проживание без учета установленной квоты. Студенты-отличники, являющиеся гражданами иностранных государств, после получения диплома получат право обратиться за оформлением вида на жительство, минуя стадию оформления РВП.Во время встречи присутствовавшие в зале представители разных стран воспользовались возможностью и задали вопросы сотрудникам Управления по вопросам миграции, на которые получили компетентные ответы.