Московский Спартак рассматривает нападающего белорусского Энергетика-БГУ Илью Шкурина в качестве одного из футболистов, который может пополнить состав красно-белых.

Московский "Спартак" рассматривает нападающего белорусского "Энергетика-БГУ" Илью Шкурина в качестве одного из футболистов, который может пополнить состав красно-белых.Как сообщает "Прессбол", помимо спартаковцев еще одним претендентом на игрока атакующей линии является минское "Динамо". Представители клуба из столицы Белоруссии на данный момент ведут переговоры по поводу перехода нападающего.Шкурин в нынешнем сезоне провел 23 матча, став автором 17 забитых голов и трех результативных передач. После 26 туров чемпионата Белоруссии он является лучшим бомбардиром турнира. Его "Энергетик-БГУ" с 23 очками занимает 14-е место.