Формально Украиной руководит президент Владимир Зеленский. В реальности решения принимают совсем другие люди. В администрации главы государства сделали откровенное заявление.
Формально Украиной руководит президент Владимир Зеленский. В реальности решения принимают совсем другие люди. В администрации главы государства сделали откровенное заявление.
Все точки над i расставил глава офиса Владимира Зеленского
Андрей Богдан. В интервью "Украинской правде" он рассказал, кто на
самом деле руководит Украиной.
По его словам, страной управляет гражданское общество -
абсолютное большинство. "Эти решения эмоциональные, интуитивные, они
иногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которые
принимает кадровый дипломат или кадровый менеджер", – сказал чиновник.
Дело в том, продолжил Богдан, что Зеленский очень
чувствителен к мнению общественности, часто просматривает социальные сети.
Решения президента основаны на позиции общественности, отметил чиновник.
У хорошо знакомых с ситуацией на Украине экспертов другое
мнение. Многие из них согласны, что у нет реальных властных рычагов.
Их присвоили Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир, считает
киевский политолог Дмитрий Раимов.
Зеленский при таких раскладах – не более чем марионетка,
уверен эксперт. В пример он привел совместные выступления президента и главы
его офиса. Когда Богдан говорит, молчит и смотрит в пол, отметил
Раимов. Зато руководитель администрации часто ведет себя подчеркнуто нагло и
бесцеремонно: перебивает начальника и указывает ему, что говорить.