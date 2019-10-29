Формально Украиной руководит президент Владимир Зеленский. В реальности решения принимают совсем другие люди. В администрации главы государства сделали откровенное заявление.

Формально Украиной руководит президент Владимир Зеленский. В реальности решения принимают совсем другие люди. В администрации главы государства сделали откровенное заявление.Все точки над i расставил глава офиса Владимира ЗеленскогоАндрей Богдан. В интервью "Украинской правде" он рассказал, кто насамом деле руководит Украиной.По его словам, страной управляет гражданское общество -абсолютное большинство. "Эти решения эмоциональные, интуитивные, онииногда не являются глубоко философскими и не являются решениями, которыепринимает кадровый дипломат или кадровый менеджер", – сказал чиновник.Дело в том, продолжил Богдан, что Зеленский оченьчувствителен к мнению общественности, часто просматривает социальные сети.Решения президента основаны на позиции общественности, отметил чиновник.У хорошо знакомых с ситуацией на Украине экспертов другоемнение. Многие из них согласны, что у нет реальных властных рычагов.Их присвоили Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир, считаеткиевский политолог Дмитрий Раимов.Зеленский при таких раскладах – не более чем марионетка,уверен эксперт. В пример он привел совместные выступления президента и главыего офиса. Когда Богдан говорит, молчит и смотрит в пол, отметилРаимов. Зато руководитель администрации часто ведет себя подчеркнуто нагло ибесцеремонно: перебивает начальника и указывает ему, что говорить.