Инцидент в Забайкалье – единичный случай, делать на его основе выводы о реформе в армии – совершенно неуместно и не профессионально. Тем более, что причины, почему солдат решил расстрелять своих сослуживцев, до сих пор не известны.

Инцидент в Забайкалье – единичный случай, делать на его основе выводы о реформе в армии – совершенно неуместно и не профессионально. Тем более, что причины, почему солдат решил расстрелять своих сослуживцев, до сих пор не известны, заявил агентству "Интерфакс" Дмитрий Песков.Владимир Путин на это происшествие реагировать не будет, это не его вопрос, добавил пресс-секретарь президента.Напомним, трагедия произошла 25 октября в воинской части, которая находится в закрытом городе "Горный" Забайкальского края. Рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата двух офицеров и шесть солдат, еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения. Молодой человек задержан.