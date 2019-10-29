Учащимся напомнили правила личной безопасности в общественных местах и в школе в случае обнаружения подозрительных предметов.

Участковые уполномоченные ОМВД России по Судогодскому району в рамках проведения профилактических мероприятий по правовому просвещению подростков посетили Судогодскую среднюю общеобразовательную школу № 2.В ходе беседы полицейские рассказали старшеклассникам об основных мерах безопасности и как вести себя при обнаружении подозрительного предмета. Стражи порядка еще раз напомнили ребятам о том, что законом предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий.Также учащимся разъяснили, что за любым правонарушением и преступлением следует уголовная или административная ответственность. При этом инспекторы отметили, что не только несовершеннолетние, но и их родители могут понести наказание.В завершении встречи гости рассказали будущим выпускникам о высших учебных заведениях МВД России, порядке приема в ВУЗы, ответили на вопросы ребят о службе в органах внутренних дел.