Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались за одним столиком на модной тусовке. Поющую ведущую сфотографировали в тот момент, когда она дотронулась до живота гламурной блондинки, которая, по слухам, беременна.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-sxvativshayasya-za-zhivot-buzova-razoblachila-beremennost-sobchak.html" target="_blank">Схватившаяся за живот Бузова разоблачила беременность Собчак</a> - Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались за одним столиком на модной тусовке. Поющую ведущую сфотографировали в тот момент, когда она дотронулась до живота гламурной блондинки, которая, по слухам, беременна.
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2019-sxvativshayasya-za-zhivot-buzova-razoblachila-beremennost-sobchak.html]Схватившаяся за живот Бузова разоблачила беременность Собчак[/url] - Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались за одним столиком на модной тусовке. Поющую ведущую сфотографировали в тот момент, когда она дотронулась до живота гламурной блондинки, которая, по слухам, беременна.