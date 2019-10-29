Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались за одним столиком на модной тусовке. Поющую ведущую сфотографировали в тот момент, когда она дотронулась до живота гламурной блондинки, которая, по слухам, беременна.

Ольга Бузова и Ксения Собчак оказались за одним столиком на модной тусовке. Поющую ведущую сфотографировали в тот момент, когда она дотронулась до живота гламурной блондинки, которая, по слухам, беременна.10 Окт 2019 в 10:40 PDTМатериал дополняется