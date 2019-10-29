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<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-to-chto-ona-delaet-obernetsya-protiv-nee-muzh-vpervye-prokommentiroval-skandal-s-milyavskoj.html" target="_blank">То, что она делает, обернется против нее: муж впервые прокомментировал скандал с Милявской</a> - Скандал вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. После того, как стало известно, что артистка хочет признать свой брак фиктивным, ее муж заявил, что даже не знал о судебном разбирательстве.