Руководство мадридского Реала все-таки планирует продажу полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла. Боссы устали от сложных взаимоотношений с валлийцем и собираются подыскать ему новую команду.

Руководство мадридского "Реала" все-таки планирует продажу полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла. Боссы устали от сложных взаимоотношений с валлийцем и собираются подыскать ему новую команду.Стороны не прекращают выяснять отношения. Одной из недавних причин нового пика конфликта стали сложные отношения валлийца с главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом. Накануне тот не поставил Бэйла в состав в матче Лиги чемпионов против "Брюгге", сославшись на его медицинские показатели.Однако сам хавбек утверждал о своей готовности сыграть.В итоге, руководители "Королевского клуба" начнут поиски новой команды для Бэйла с целью продать его как можно скорее — то есть уже в зимнее трансферное окно, сообщает Евроспорт.Ru со ссылкой на As. Самого Бэйла такой вариант развития устраивает.Напомним, что в предыдущий раз Бэйл появлялся на поле в футболке "Реала" в начале октября. В текущем сезоне он сыграл шесть встреч, в которых стал автором двух голов и двух результативных передач.