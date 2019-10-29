Российский нападающий клуба НХЛ Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко выбыл из строя почти на пять месяцев. Накануне россиянин получил травму плеча, которая оказалась серьезнее, чем ожидалось. Ему предстоит операция.

Российский нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко выбыл из строя почти на пять месяцев. Накануне россиянин получил травму плеча, которая оказалась серьезнее, чем ожидалось. Ему предстоит операция.Тарасенко травмировался в пятничном матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелес Кингз", который завершился со счетом 5:2 в пользу "блюзменов". Как сообщает телеканал "Россия 24", теперь нападающий из России вернется на лед к концу регулярного чемпионата: в конце марта – начале апреля.На данный момент в активе Тарасенко 11 сыгранных матчей в нынешнем сезоне НХЛ, в которых он набрал 10 очков по системе "гол плюс пас".