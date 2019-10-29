Тела трех человек обнаружили полицейские в квартире в центре Москвы, еще одну девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Таковы итоги вечеринки, участники которой употребляли некий наркотик.

Тела трех человек обнаружили полицейские в квартире в центре Москвы, еще одну девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Таковы итоги вечеринки, участники которой употребляли некий наркотик.В "нехорошей" квартире на Бакунинской улице стражи порядка появились около девяти часов вечера 28 октября. Ее снимал один из погибших мужчин, а в тот вечер у него собрались друзья. Кто-то из них принес с собой сильнодействующее вещество, предположительно, ЛСД.Двое 32-летних мужчин и 31-летняя женщина потеряли сознание и в себя уже не пришли, уточняет "МК". Их 23-летнюю знакомую успели спасти, в больницу ее доставили в тяжелом состоянии.Смертоносное вещество отправили на экспертизу. О его происхождении оперативникам пока что остается только гадать.